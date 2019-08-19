Похороны Владимира Срабионова: прощание с руководителем группы "Эстрада" состоится 20 августа

СЕГОДНЯ 06:04 2019-08-19T07:09:18+03:00

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В Иркутске 20 августа простятся с руководителем иркутской кавер-группы "Эстрада" Владимиром Срабионовым. Всем, кто желает проводить его в последний путь, можно прийти в 10 часов в собор Богоявления на Сухэ-Батора, 1а, затем состоятся похороны Владимира Срабионова. Об этом пишет его супруга на своей странице в соцсетях.

Напомним, известный в городе музыкант 16 августа разбился на своем мотоцикле в Шелеховском районе. Он ехал в сторону Иркутска, не справился с управлением и на скорости врезался в дорожное ограждение... Удар был такой мощный, что от полученных ран Владимир погиб на месте.

Эта страшная новость потрясла всех, кто знал Владимира Срабионова лично или когда-либо слышал выступления его группы "Эстрада". Накануне, 17 августа, музыканты устроили концерт в память о друге, руководителе и солисте коллектива. Зрители плакали, не скрывая эмоций.

- Большая потеря и утрата, - пишет иркутянин Аркадий Стародубцев на своей странице в соцсетях. - Оптимист по жизни, лидер, харизматичный исполнитель, человек души, добрый и отзывчивый, талантливый и дисциплинированный, человек слова и дела, надежный друг и товарищ... К большому сожалению, тебя больше нет с нами... Владимир Срабионов, Лохматый...Трагический случай? Ты рисковал всю жизнь, пережил 90-е, пережил трагедию в семье, выжил и справился с трудностями... Ты любил детей, своих коллег по коллективу, спорт и скорость.. Это очередной удар, шок, боль, слезы... Любим и скорбим...

Похороны Владимира Срабионова 20 августа - последняя возможность проститься с известным иркутским музыкантом.

ИСТОЧНИК KP.RU