2019-08-19T06:46:56+03:00
Происшествия

Трое детей и взрослая женщина погибли при пожаре в Усольском районе

Трагедия произошла в поселке Мишелевка
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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Трое детей и их бабушка погибли при пожаре в Усольском районе.Трое детей и их бабушка погибли при пожаре в Усольском районе.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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18 августа в 12:40 на пульт усольской пожарной охраны поступило сообщение о том, что в поселке Мишелевка на улице Мира горит частный жилой дом, в котором могут находиться люди. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия, но спасти жителей горящего дома не успели.

- Внутри дома были обнаружены погибшими 41-летняя женщина, ее 4-летняя дочь, и двое внуков, полуторагодовалый мальчик и 3-летняя девочка, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. -Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.Из-за закрытых окон дети и их бабушка не смогли покинуть горящее жилище, и задохнулись в дыму.

Известно, что семья считалась неблагополучной, состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а мать периодически злоупотребляла спиртным. Инспекторы подозревают, что и на этот раз женщина уже с утра находилась в состоянии опьянения – и именно поэтому не смогла спасти ни себя, ни своего ребенка, ни маленьких внуков.

Сейчас на территории Мишелевского городского поселения введен особый противопожарный режим. Будут проходить профилактические мероприятия, прежде всего - рейды по жилым домам, где живут многодетные семьи. И не только на территории поселка, но и всей Иркутской области.

Внутри дома были обнаружены погибшими 41-летняя женщина, ее 4-летняя дочь, и двое внуков, полуторагодовалый мальчик и 3-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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