2019-08-19T08:46:38+03:00
Происшествия

Иркутянин получил шесть лет "строгача" за покушение на убийство

Выстрелы раздались в январе прошлого года на улице Лермонтова в Иркутске
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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Иркутянин получил шесть лет "строгача" за покушение на убийствоИркутянин получил шесть лет "строгача" за покушение на убийствоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В конце января 2018 года у торгового центра на улице Лермонтова конфликт между группой мужчин закончился настоящей перестрелкой. Что именно они не поделили между собой, в материалах уголовного дела не указано. Но когда словесные аргументы закончились, 33-летний иркутянин достал пистолет и несколько раз выстрелил в салон автомобиля, где находился его оппонент.

- В результате потерпевший получил ранения в жизненно важные части тела. Преступные действия злоумышленника не были доведены до конца, поскольку потерпевшему удалось скрыться на автомобиле с места преступления и получить своевременную квалифицированную помощь. Сотрудниками полиции были произведены оперативно-розыскные мероприятия, и при поддержке сотрудников Росгвардии злоумышленник был задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следствие длилось больше года, было проведено более 20 различных экспертиз, опрошены свидетели происшествия. В итоге задержанный стрелок был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). По приговору суда ближайшие 6 лет иркутянин проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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