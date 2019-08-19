Полицейские в Усть-Куте задержали предполагаемого грабителя

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-19T11:11:33+03:00

Подбежал, вырвал из рук планшет и через три часа уже был найден

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В Усть-Куте за короткие сроки нашли вора дорогих гаджетов по камерам наружного наблюдения.

- В полицию обратился 40-летний мужчина с заявлением о краже планшетного компьютера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Он и его знакомый в Усть-Куте были на вахте и вот собрались домой. Поехали на вокзал покупать билеты, пока мужчина ушел оплачивать покупку в кассу, оставил своего товарища с вещами и дал в руки ему дорой планшет.

Преступник уже был начеку, подбежал к мужчине и вырвал из рук дорогостоящий гаджет. После этого он запрыгнул в машину, которая его ждала, и покинул вокзал с добычей. Все это было зафиксировано на камеру наружного наблюдения.

Меньше чем за три часа вора нашли и задержали с награбленным. Это был уже судимый 32-летний житель Черемхово. Полиция завела уголовное дело за грабеж. Преступнику светит от двух до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU