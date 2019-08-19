20 августа в Иркутске состоится международный командный турнир по дзюдо

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-19T12:31:35+03:00

На нем выступят спортсмены из России, Японии, Монголии, Казахстана и Таджикистана

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На этой неделе в Иркутске состоится спортивный турнир международного уровня. 20 августа в спорткомплексе "Байкал-Арена" пройдет открытый областной командный турнир по дзюдо на Кубок губернатора Иркутской области. В нем примут участие спортсмены из 5 стран мира: России, Монголии, Японии, Казахстана и Таджикистана. Всего на турнир планируют приехать около 20 команд.

- Россию на соревнованиях будут представлять команды из Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей, а также республики Хакасия, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Еще две отдельных команды на турнир выставит иркутский клуб дзюдо "Мори".

Старт международных соревнований будет дан 20 августа в 10:00 - в это время стартуют отборочные схватки. Торжественное открытие турнира по дзюдо на Кубок губернатора Иркутской области состоится в 17:00, а сразу после него начнутся финальные поединки.

ИСТОЧНИК KP.RU