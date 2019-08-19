Настоящий самец: лисица Боня из зоопарка в Листвянке оказалась лисом

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-19T13:38:14+03:00

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Забавный случай произошел в контактном зоопарке в Листвянке. Лисица по имени Боня, которую привезли туда из Братска полгода назад, оказалась самцом. Когда питомица поселилась в зоосаде, биологам передали ее ветеринарный паспорт, в котором было сказано, что Боня - девочка. Сомневаться никто не стал, тем более, осмотреть лису до тех пор, пока она не привыкнет к человеку, не представлялось возможным - ее зубы очень острые и могут моментально раздробить кости сотрудников зоопарка.

- Как только лисица привыкла к новому вольеру и сменила свою богатую шубу на летний мех, мы решили поставить ей прививку, - рассказали в пресс-службе сибирского зоопарка в Листвянке. - И при медицинском осмотре выяснилось, что Боня - настоящий самец!

Ранее работники зоопарка уже приготовили для своей питомицы мужа-лиса. Но теперь им придется подыскивать для 3-летнего Бони-самца красивую рыжую невесту.

ИСТОЧНИК KP.RU