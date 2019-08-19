2019-08-19T13:58:45+03:00
Общество

Вырубка лесов в Усольском лесничестве привела к миграции зверей и птиц

Организация, занимавшаяся заготовкой древесины, выплатит штраф за нарушение экологического равновесия
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Вырубка лесов в Усольском лесничестве привела к миграции зверей и птицВырубка лесов в Усольском лесничестве привела к миграции зверей и птицФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Вырубка лесов на территории охотничьих угодий в Усольском лесничестве привела к нарушению экосистемы и миграции птиц и зверей, - сообщает портал "Усолье Инфо" со ссылкой на пресс-службу Ангарской природоохранной прокуратуры.

- В 2017 году одна из организаций взяла в аренду участок земли площадью около 5 гектаров на территории лесничества, - рассказали в пресс-службе Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры. - Она производила вырубку лесов на этой территории, что привело к нарушению экологического равновесия и миграции птиц и зверей.

Специалисты оценили ущерб, который вырубка лесов нанесла экологии Иркутской области. Его размер оказался равен 131 тысяче рублей. Теперь организации, деятельность которой привела к миграции птиц и зверей, придется возместить его в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стрельба в Иркутске: ночью 18 августа в ресторане ранили девушку и мужчину
Настоящий самец: лисица Боня из зоопарка в Листвянке оказалась лисом
Проезд по улице Цесовская Набережная в Иркутске будет ограничен
Фестиваль русской оперы в Иркутской области войдет в традицию
Крупнейшая в России и СНГ ферма по производству криптовалюты работает в Братске
20 августа в Иркутске состоится международный командный турнир по дзюдо
В Усольском районе из-за пьяного лихача пострадали пять человек
В Свердловском округе началось благоустройство парка инициативной молодежи
Подготовка к зиме в подтопленном Тулуне идет по графику
Полицейские в Усть-Куте задержали предполагаемого грабителя
В Черемхово напали на пожилую пару в собственном доме
В Иркутской области сезон охоты переносится из-за лесных пожаров
Сотрудники МЧС Бурятии спасли в лесу ягодника, который не мог передвигаться
Иркутянин получил шесть лет "строгача" за покушение на убийство
Самострой у Дома литераторов необходимо снести
Школе в Усть-Уде требуется капитальный ремонт