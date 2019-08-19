Вырубка лесов в Усольском лесничестве привела к миграции зверей и птиц

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-19T13:58:45+03:00

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Вырубка лесов на территории охотничьих угодий в Усольском лесничестве привела к нарушению экосистемы и миграции птиц и зверей, - сообщает портал "Усолье Инфо" со ссылкой на пресс-службу Ангарской природоохранной прокуратуры.

- В 2017 году одна из организаций взяла в аренду участок земли площадью около 5 гектаров на территории лесничества, - рассказали в пресс-службе Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры. - Она производила вырубку лесов на этой территории, что привело к нарушению экологического равновесия и миграции птиц и зверей.

Специалисты оценили ущерб, который вырубка лесов нанесла экологии Иркутской области. Его размер оказался равен 131 тысяче рублей. Теперь организации, деятельность которой привела к миграции птиц и зверей, придется возместить его в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU