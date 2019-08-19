СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-19T14:00:41+03:00

Стрельба в Иркутске: ночью 18 августа в ресторане ранили девушку и мужчину Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Стрельба в Иркутске случилась в ночь с субботы на воскресенье. Дебош устроили одном из местных ресторанов. Результат печальный - двое человек, мужчина и девушка, получили ранения. Но полицейские успокаивают, что они пострадали незначительно.

- В настоящий момент мы проводим проверку, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Устанавливаем все обстоятельства и мотивы произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение. Уже все участники конфликта установлены.

Предварительно стражи порядка выяснили, что стрельба в Иркутске, скорее всего, началась из-за незначительного, бытового повода. Подробности станут известны позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU