2019-08-19T14:29:25+03:00
Общество

На ремонт больницы в Новой Уде выделят 30 млн рублей

Депутаты областного парламента находятся в рабочей поездке в Усть-Удинском районе
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба ЗС,ФОТО: пресс-служба ЗС,
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Участковая больница в селе Новая Уда требует ремонта, необходимо заменить окна, двери, кровлю. Стоимость ремонта оценивается в 30 млн рублей. Их выделят из областного бюджета. Об этом рассказала парламентариям заведующая учреждением Валентина Потапова. Она также поделилась с депутатами Заксобрания, что одна из острых проблем – нехватка кадров. Медработники неохотно едут работать в сельскую местность. К тому же им убрали надбавки за стаж, не оплачивают оказание экстренной помощи. Также есть потребность строить жилье для медиков, поскольку свободных квартир в Новой Уде нет.

- Несколько лет назад было решено передать полномочия в сфере здравоохранения с муниципального уровня на региональный, в том числе, чтобы привлечь молодых специалистов, - сказал председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. - Но то, что мы видим в последнее время, свидетельствует о нецелесообразности и неэффективности такого решения.

Сергей Сокол рассказал, что депутаты вышли с законодательной инициативой о том, чтобы вернуть обратно в ведение муниципалитетов поликлиники и больницы.

Также парламентарии посетили в Новой Уде детский сад и школу. Дошкольное учреждение посещают 40 детей, при этом в очереди – более 70. Само здание устарело и не соответствует современным требованиям, здесь нет мед кабинета, прачечной. Школа в селе была построена в 2005 году, и сейчас в ней не хватает площадей. Сейчас разрабатывается проект строительства школы-сада, где помимо дошколят могли бы разместить учеников 1-4 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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