В память о Владимире Срабионове в Бурятии создали клип с песней в его исполнении

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-19T14:51:25+03:00

В память о Владимире Срабионове: в Бурятии создали клип с песней в исполнении музыканта для фильма "Головар". Фото: gruppa_estrada.

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В Бурятии создали клип в память о Владимире Срабионове. Напомним, иркутский музыкант, руководитель группы "Эстрада" 16 августа разбился на мотоцикле в Шелеховском районе, врезавшись в дорожное ограждение. Не справился с управлением.

Музыканты "Эстрады" устроили выступление в память о погибшем товарище. А в Бурятии создали клип. Дело в том, что ровно два года назад он снимался в киноленте "Головар" и "погиб" на экране в роли Мамая.

- Режиссер фильма предложил свою песню Владимиру Срабионову для исполнения в фильме, - рассказывается в описании клипа на канале в YouTube "Студия М-55". - В окончательную версию фильма песня не вошла. Осталась рабочая запись в исполнении Владимира Срабионова и группы “Эстрада”.

Теперь у всех, кто был знаком с музыкантом и с его творчеством, есть возможность послушать эту песню.

Напомним, утром 20 августа в Иркутске состоится прощание с Владимиром Срабионовым.

Владимир Срабионов: в память о погибшем в ДТП музыканте создали клип.Видео: Студия М55.

ИСТОЧНИК KP.RU