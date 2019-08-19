В память о Владимире Срабионове в Бурятии создали клип с песней в его исполнении
В Бурятии создали клип в память о Владимире Срабионове. Напомним, иркутский музыкант, руководитель группы "Эстрада" 16 августа разбился на мотоцикле в Шелеховском районе, врезавшись в дорожное ограждение. Не справился с управлением.
Музыканты "Эстрады" устроили выступление в память о погибшем товарище. А в Бурятии создали клип. Дело в том, что ровно два года назад он снимался в киноленте "Головар" и "погиб" на экране в роли Мамая.
- Режиссер фильма предложил свою песню Владимиру Срабионову для исполнения в фильме, - рассказывается в описании клипа на канале в YouTube "Студия М-55". - В окончательную версию фильма песня не вошла. Осталась рабочая запись в исполнении Владимира Срабионова и группы “Эстрада”.
Теперь у всех, кто был знаком с музыкантом и с его творчеством, есть возможность послушать эту песню.
Напомним, утром 20 августа в Иркутске состоится прощание с Владимиром Срабионовым.
Владимир Срабионов: в память о погибшем в ДТП музыканте создали клип.Видео: Студия М55.
ИСТОЧНИК KP.RU