СЕГОДНЯ 05:59 2019-08-20T05:59:22+03:00

Авария под Куйтуном: трое погибли, еще трое пострадали. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Вчера, 19 августа, около 23 часов произошла авария в Куйтунском районе на трассе Р-255 «Сибирь». Столкнулись «Фольксваген Амарог» и «Мерседес Бенц».

- В «Фольксвагене» было пять человек: 56-летний водитель и два его пассажира, которым, ориентировочно, от 25 до 35 лет, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Они скончались на месте. Водитель «Мерседеса» и еще два пассажира «Фольксвагена» с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства и просит свидетелей этой аварии обратиться в дежурную часть.

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ИСТОЧНИК KP.RU