Юный шахматист из Бурятии выиграл чемпионат мира по блицу

СЕГОДНЯ 06:46 2019-08-20T06:46:22+03:00

Мальчик с 8 лет усердно занимался сложной логической игрой и уже стал кандидатом в мастера спорта

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18 августа в Минске подошел к концу III чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет.

-В турнире приняло участие 720 участников из 36 стран мира. Российские ребята привезли девять медалей, четыре их них - золотые. Победителем стал наш земляк Эрдэм Хубукшанов, - сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Бурятии

Эрдэм родился в 2007 году, с 8 до 11 лет он усердно занимался этой сложной логической игрой и уже тогда стал кандидатом в мастера спорта. В этом году юный фаворит завоевал первое место на чемпионате России по шахматам, который проходил 28 апреля в Краснодаре и получил 8 из 9 очков.

Школьник выиграл турнир среди своей возрастной группы с результатом 7,5 из 9 и стал первым по дополнительным показателям. Так же победила Яна Жапова из бурятского поселка Агинск, она набрала 8 очков из 9. В десятку лидеров вошла Сойжина Комиссарова из Бурятии 8 место в первой десятке с 6 очками.

Всего в рапиде и блице юные российские шахматисты завоевали 17 медалей (6 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых) и заняли первое место в неофициальном командном зачете. На втором месте ребята из Беларуси, на третьем из Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU