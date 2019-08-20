24 августа в Иркутске пройдет фестиваль русской культуры

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-20T07:18:07+03:00

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На этих выходных в Иркутске состоится второй фестиваль русской культуры. Мероприятие пройдет 24 августа на площади перед Дворцом спорта "Труд" и продлится с 12:00 до 20:00.

- На фестивале будет работать большое количество тематических площадок - каждый сможет найти себе занятие по душе, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Любителям вкусно поесть наверняка понравится экспозиция блюд национальной кухни и мастер-классы от пекарей. Спортивным гостям праздника можно будет поучаствовать в турнире богатырей, поиграть в лапту и городки, а также попытать свои силы в подъеме гири, перетягивании каната, самбо и силовом экстриме. Также посетители смогут приобрести колоритные сувениры или даже сделать их самостоятельно на тематических мастер-классах. Детям тоже будет чем заняться на фестивале русской культуры: они смогут поиграть в настольные игры и посетить музей "Русская печка".

ИСТОЧНИК KP.RU