Житель Саянска получил счет за свет, превышающий реальную сумму в 10 раз

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-20T08:35:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Для мужчины из Саянска рядовая процедура оплаты счетов за свет превратилась в настоящий скандал. Он увидел, что в квитанции значится очень необычная сумма. Сотрудники сетевой компании подсчитали, что он должен оплатить за электричество сумму в размере более 60 тысячи рублей! Это в 10 раз превышает обычный платеж, который регулярно вносил житель Саянска. Возмущенный мужчина обратился в прокуратуру, где рассказал о случившемся.

- Выяснилось, что при подсчете расхода электроэнергии сотрудники сетевой компании применили повышающие коэффициенты, из-за которых сумма и увеличилась в несколько раз, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что повышающие коэффициенты были применены незаконно. Они постановили, что сетевая компания должна сделать мужчине перерасчет и вернуть ему те 54 тысячи рублей, которые тому пришлось переплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU