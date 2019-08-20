Цирк под куполом неба: бурятские гимнасты выступали в степи на стреле крана

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-20T11:15:28+03:00

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Цирк Бурятии выступил под открытым небом возле Зандинского дугана (бурятского храма) в Мухоршибирском районе. Представление было в честь двухлетия открытия бурятского храма. Старый дуган, к сожалению, разрушили еще в советское время.

Для выступления в степи пригнали кран-пятитонник. Гимнасты цепляли свои кольца прямо к выдвинутой стреле строительного крана. А под их ногами красный ковер, который лежит прямо на степной траве. Артисты взмывали вверх на пять метров. Обычно высота таких трюков не ниже 10 метров, но технические возможности не позволили сделать это как нужно. Но все же… это безумно красиво.

Артистам нужно быть очень осторожными, ведь любое неаккуратное движение могло понести за собой травму. Зрители все видели и понимали. Эффект трюков на фоне степных холмов увеличивался в несколько раз.

Пользователи «ВКонтакте» делились своими впечатлениями со своей аудиторией:

-Все это немного сюрреалистично, но удивительно красиво. Как все-таки на природе здорово смотрится цирковое выступление. Особенно, если это бурятский цирк и если это бурятская природа, - пишет пользователь социальной сети.

Сами артисты говорят, что было очень страшно, но они будут выступать в любых условиях. Это уже второй раз, когда циркачи показывают номера под куполом крана. Первый раз было в Закаменске, на юбилее района, вот там был полный экстрим – дождь и град шли весь день. Можно конечно было отказаться от выступления, но ведь пришло больше пяти тысяч человек и они также стояли под дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU