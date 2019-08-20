Около 200 мертвых поселений сотрут с карты Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-20T11:21:52+03:00

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На сегодняшний день на карте нашего региона 1470 сельских населенных пунктов. Из них около двухсот могут исчезнуть. Такие населенные пункты в народе называют мертвыми.

Причина в том, что они либо в них совсем никто не живет, либо осталось не больше 10 жителей. Больше всего умирающих деревень в Тайшетском, Качугском, Киренском, Ольхонском, Братском, Куйтунском, Слюдянском и Черемховском районах. Об этом сообщает ИА Байкал Инфо, со ссылкой на Иркутскстат.

В Иркутской области сегодня живет около трех миллионов человек, а именно – 2,4 миллиона. За ушедший год общее количество жителей сократилось почти на пол процента. Специалисты называют основной причиной миграцию. А самый наибольший переезд из северных районов, он составил почти полтора процента.

Чтобы точно узнать, сколько человек проживает в том или ином населенном пункте, туда могут наведаться регистраторы. Они уточнят вопросы, касающиеся статуса, типа дома, количество строений на одном участке, название управляющей компании или ТСЖ. Эта информация в дальнейшем поможет формировать списки людей для переписки и распределить их по участкам.

Если к вам подошел регистратор и предоставил временное удостоверение и паспорт, то вы можете смело ему рассказать нужную информацию и не бояться, что это мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU