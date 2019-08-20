За два дня в Братске трое подростков пострадали в авариях

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-20T11:28:40+03:00

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18 и 19 августа в Братске было три дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает ИА Байкал 24, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

- Во дворе на Пихтовой улице в Братске катался на велосипеде 12-летний подросток, там он и столкнулся с легковушкой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ребенок получил много тяжелых повреждений и после этого его доставили в больницу, для оказания медицинской помощи.

Следующая авария случились с двумя девушками в возрасте 16 и 17 лет. Они и 23-летний водитель ехали по объездной дороге района Порожский. В какой-то момент с машиной что-то случилось, и водитель не смог справиться с управлением. Из-за этого машина вылетела с дороги и перевернулась. К счастью, пассажиры остались живы, но все они находятся в больнице, их состояние на данный момент оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU