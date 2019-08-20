Сергей Сокол: Необходимо финансировать разработку проектов из областного бюджета

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-20T12:08:26+03:00

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Муниципалитетам региона должно выделяться финансирование из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации социальных объектов. Речь идет в первую очередь о сельских территориях. В их бюджетах нет средств на подобные расходы. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Приангарья Сергей Сокол на встрече с главами поселений Усть-Удинского района.

Так, глава Усть-Удинского МО Владимир Тарасенко рассказал, что общий доход бюджета муниципалитета составляет около 20 млн рублей, а, к примеру, проект на строительство дороги может стоить около пяти миллионов, на капремонт соцобъекта – три миллиона.

- А без наличия этой документации невозможно войти в государственные программы Иркутской области и получить финансирование, - поясняет Владимир Тарасенко.

Также в Усть-Уде строится новый ФОК, для его отопления нужна реконструкция котельной, следовательно, необходима документация. Опять же средств нет. Коллегу поддержали главы и других поселений.

- Мы возьмем на контроль вопрос финансирования разработки ПСД из регионального бюджета, – сказал Сергей Сокол.

Также на встрече затронули другие важные вопросы. Это состояние дорог и необходимость их ремонта, потребность учреждений образования в новой мебели, нехватка молодых кадров. Есть жалобы, касающиеся цифрового телевидения. Из 24 населенных пунктов района доступ к бесплатным пакетам цифрового ТВ есть только в семи. Жители остальных сел вынуждены приобретать спутниковые тарелки и оплачивать их использование. И если компенсация установки тарелок для ряда категорий населения в регионе предусмотрена, то абонентская плата осуществляется только за счет граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU