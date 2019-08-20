2019-08-20T13:03:02+03:00
Происшествия

Поддельные шкатулки фирмы "Луи Виттон" конфисковали в Иркутске

Фирма-импортер уже не раз привлекалась за подобные правонарушения
Алла КАКОУРОВА
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Поддельные шкатулки фирмы "Луи Виттон" конфисковали в ИркутскеПоддельные шкатулки фирмы "Луи Виттон" конфисковали в Иркутске
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Алла КАКОУРОВА

Сегодня, 20 августа, иркутская таможня задержала партию «брендовых» шкатулок «Луи Виттон». Подделки оформляли по технологии удаленного выпуска товаров, так как они были ввезены импортёром на склады временного хранения, в Красноярск. Об этом сообщает ИА Байкал 24, со ссылкой на пресс-службу сибирского таможенного управления.

Фирма заявила о выпуске 23 коробок товара со шкатулками, которые произведены в Китае.

При досмотре на таможне работники вскрыли все коробки, и нашли там 48 шкатулок с характерным рисунком известного французского бренда «Луи Виттон».

Данный товарный знак в виде рисунка из клеток бежевого, коричневого и темно-коричневых цветов, которые размещены в шахматном порядке, зарегистрирован во всемирном таможенном реестре интеллектуальной собственности.

Экспертиза подтвердила, что эти шкатулки являются репликой известного бренда и, согласно законодательству, принадлежат только владельцу товарного знака.

Российский правообладатель этого товарного знака подтвердил, что никакого лицензионного соглашения фирмой не заключалось. И потребовали, чтобы они выплатили штраф.

Арбитражный суд удовлетворил требование и сейчас импортер поддельного «Луи Виттон» должен выплатить 50 тысяч рублей правообладателю. Шкатулки конфискованы. Красноярская фирма уже не раз привлекалась за такие дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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