Пытался сжечь заживо: под суд пойдет житель Иркутска, по вине которого погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-20T13:37:38+03:00

В Иркутске будут судить мужчину, по вине которого погибла пожилая женщина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Женщина, которой он хотел отомстить, выжила, но на пожаре погибла ее пожилая соседка

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Покушение на убийство, убийство с особой жестокостью, поджог, - сразу три тяжких статьи. Но куда тяжелее последствия. Житель Иркутска, 33 лет, решил отомстить своей подруге за причиненные обиды. В ноябре прошлого года после конфликта он поджег в подъезде бумаги прямо перед дверью благоверной (дверь он еще и заблокировал!) и, видя, как пламя разгорается, сбежал…

Дом был деревянный, поэтому возник серьезный пожар. Женщине удалось спастись, она выпрыгнула из окна второго этажа. Однако погибла ее соседка – пожилая женщина надышалась дымом и получила ожоги. Скончалась до приезда скорой.

Кроме того, жильцы многоквартирного дома потеряли все свое имущество и крышу над головой.

- Мужчине предъявлено обвинение. Первое судебное заседание по уголовному делу состоится 28 августа, - сообщили в Иркутском областном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU