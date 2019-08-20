2019-08-20T13:37:38+03:00
Происшествия

Пытался сжечь заживо: под суд пойдет житель Иркутска, по вине которого погибла пенсионерка

Женщина, которой он хотел отомстить, выжила, но на пожаре погибла ее пожилая соседка
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
В Иркутске будут судить мужчину, по вине которого погибла пожилая женщина.В Иркутске будут судить мужчину, по вине которого погибла пожилая женщина.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Покушение на убийство, убийство с особой жестокостью, поджог, - сразу три тяжких статьи. Но куда тяжелее последствия. Житель Иркутска, 33 лет, решил отомстить своей подруге за причиненные обиды. В ноябре прошлого года после конфликта он поджег в подъезде бумаги прямо перед дверью благоверной (дверь он еще и заблокировал!) и, видя, как пламя разгорается, сбежал…

Дом был деревянный, поэтому возник серьезный пожар. Женщине удалось спастись, она выпрыгнула из окна второго этажа. Однако погибла ее соседка – пожилая женщина надышалась дымом и получила ожоги. Скончалась до приезда скорой.

Кроме того, жильцы многоквартирного дома потеряли все свое имущество и крышу над головой.

- Мужчине предъявлено обвинение. Первое судебное заседание по уголовному делу состоится 28 августа, - сообщили в Иркутском областном суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасла 43 пассажира в Бурятии: Путина попросили представить к награде бортпроводницу Ан-24 Елену Лапуцкую

У нее были всего лишь считанные минуты, чтобы открыть аварийные выходы и вывести всех пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поджег детскую коляску: на 12 лет в колонию отправится житель Бодайбо
Украли вывеску: трое нетрезвых парней посягнули на логотип автосалона в Иркутске
Поддельные шкатулки фирмы "Луи Виттон" конфисковали в Иркутске
Вопросы подготовки к отопительному сезону в Иркутской области – одни из первостепенных
Губернатор Сергей Левченко предложил снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения
В Усолье-Сибирском задержали воровку за совершение трех краж
Праздник дыни пройдет в Иркутске в ближайшее воскресенье, 25 августа
Иркутянка стала жертвой мошенников при попытке продать картину
Сергей Сокол: Необходимо финансировать разработку проектов из областного бюджета
За два дня в Братске трое подростков пострадали в авариях
Около 200 мертвых поселений сотрут с карты Иркутской области
Цирк под куполом неба: бурятские гимнасты выступали в степи на стреле крана
250-й магазин открыла команда розничной сети «Слата»
57 миллионов рублей на проекты ученых ИГУ
Житель Саянска получил счет за свет, превышающий реальную сумму в 10 раз
Итоги работы Х съезда ТПП Восточной Сибири
В иркутском микрорайоне Юбилейный появится новый сквер
Иркутянин дал закурить, а в итоге лишился денег и мобильного
В Ангарске сотрудники Росгвардии поймали грабителя с забинтованной рукой
24 августа в Иркутске пройдет фестиваль русской культуры
Юный шахматист из Бурятии выиграл чемпионат мира по блицу
«Ангарскцемент» отпраздновал День строителя-2019
Там раздвигают булки: реклама кафе в Улан-Удэ возмутила горожан
Авария под Куйтуном: трое погибли, еще трое пострадали
Жительнице Братска предложили заработать на бирже, но теперь она должна банкам