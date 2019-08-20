Пытался сжечь заживо: под суд пойдет житель Иркутска, по вине которого погибла пенсионерка
Покушение на убийство, убийство с особой жестокостью, поджог, - сразу три тяжких статьи. Но куда тяжелее последствия. Житель Иркутска, 33 лет, решил отомстить своей подруге за причиненные обиды. В ноябре прошлого года после конфликта он поджег в подъезде бумаги прямо перед дверью благоверной (дверь он еще и заблокировал!) и, видя, как пламя разгорается, сбежал…
Дом был деревянный, поэтому возник серьезный пожар. Женщине удалось спастись, она выпрыгнула из окна второго этажа. Однако погибла ее соседка – пожилая женщина надышалась дымом и получила ожоги. Скончалась до приезда скорой.
Кроме того, жильцы многоквартирного дома потеряли все свое имущество и крышу над головой.
- Мужчине предъявлено обвинение. Первое судебное заседание по уголовному делу состоится 28 августа, - сообщили в Иркутском областном суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU