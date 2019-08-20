Украли вывеску: трое нетрезвых парней посягнули на логотип автосалона в Иркутске
Чего только не воруют?! А логотип автосалона, скажите, зачем? Его ведь вряд ли продашь. Администратор автосалона по продаже машин на Олега Кошевого обратился в полицию. Сотрудник рассказал, что кто-то ночью проник на парковку салона и спер товарный знак фирмы.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что все происходило глубокой ночью. Трое мужчин проникли на территорию дилерского центра, где и совершили кражу вывески.
- Трое молодых людей 26, 21 и 20 лет, задержаны, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Они признались в содеянном. Пояснили, что пошли на преступление, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Вывеску вернули в автосалон. Однако это от уголовной ответственности не освобождает. Дело за кражу возбуждено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Осторожно мошенники: в Иркутске неизвестные ходят по домам, представляясь инспекторами по безопасности
На самом деле сотрудники МЧС не посещают квартиры и не предлагают платные услуги
ИСТОЧНИК KP.RU