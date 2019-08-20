СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-20T14:25:44+03:00

Поджег детскую коляску: на 12 лет в колонию отправится житель Бодайбо. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По его вине чуть не погибла пожилая женщина

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Житель Бодайбо выслушал приговор. В колонии строгого режима он проведет ближайшие 12 лет. В начале мая 2018 года мужчина, будучи пьяным, поджег детскую коляску, которая стояла в подъезде многоквартирного дома. Двухэтажное здание сгорело полностью и только благодаря спасателям никто не погиб.

- Сильно пострадала 71-летняя женщина, ей причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Кстати, двенадцать человек, среди которых четыре ребенка, оказались отрезанными от выхода огнем. Успели вовремя, а ведь могло все обернуться трагедией. Как позже выяснилось, ранее судимый мужчина на такой шаг пошел из-за мести бывшей.

Его обвиняли сразу по нескольким статьям. За покушение на убийство совершенное с особой жестокостью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, уничтожение чужого имущества. Во время пожара огонь уничтожил 6 квартир и имущество жильцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU