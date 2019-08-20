В Бурятии уже два года ищут пропавшую без вести студентку
По всей России ищут студентку из Бурятии 18-летнюю Кристину Волкову. Девушка училась в техникуме в Северобайкальске, 1 сентября 2017 года на занятия не пришла. С тех пор объявлена в розыск. Ее родные сообщили, что последний раз разговаривали с ней в июне того же года.
Следственный комитет разослал ориентировку на девушку во все регионы страны.
Приметы Кристины Волковой: европейской внешности, на вид 18 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвеченные, с желтоватым оттенком, глаза карие.
Просьба ко всем, кто что-либо знает о Кристине, обратиться в правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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