2019-08-20T14:48:30+03:00
Общество

В Бурятии уже два года ищут пропавшую без вести студентку

Последний раз Кристина Волкова выходила на связь с родными в июне 2017 года
Яна ЛИСИНА
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Разыскивается без вести пропавшая Волкова Кристина.Разыскивается без вести пропавшая Волкова Кристина.
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По всей России ищут студентку из Бурятии 18-летнюю Кристину Волкову. Девушка училась в техникуме в Северобайкальске, 1 сентября 2017 года на занятия не пришла. С тех пор объявлена в розыск. Ее родные сообщили, что последний раз разговаривали с ней в июне того же года.

Следственный комитет разослал ориентировку на девушку во все регионы страны.

Приметы Кристины Волковой: европейской внешности, на вид 18 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвеченные, с желтоватым оттенком, глаза карие.

Просьба ко всем, кто что-либо знает о Кристине, обратиться в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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