Улицу 5-й Армии в Иркутске закроют до 5 сентября
Улицу 5-й Армии в Иркутске приводят в порядок. А вернее – дорожное полотно. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартовал в Приангарье в 2019 году. Он призван снизить аварийность на проблемных участках.
Проезд будет перекрыт с 22 августа по 5 сентября на участке от ул. Карла Маркса до Чкалова.
- Работы будут проводиться в круглосуточном режиме, - уточнили в администрации города Иркутска.
Объехать перекрытую дорогу можно по параллельной улице Степана Разина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проезд по улице Цесовская Набережная в Иркутске ограничен
Запрет на движение транспорта продлится до 23 августа
Около 200 мертвых поселений сотрут с карты Иркутской области
В них либо никто не живет, либо осталось меньше 10 жителей
В иркутском микрорайоне Юбилейный появится новый сквер
Работы по благоустройству планируют завершить к концу октября
ИСТОЧНИК KP.RU