2019-08-20T15:12:14+03:00
Общество

Улицу 5-й Армии в Иркутске закроют до 5 сентября

От Карла Маркса до Чкалова будет вестись ремонт
Яна ЛИСИНА
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Проезд по улице 5-й Армии будет закрыт.Проезд по улице 5-й Армии будет закрыт.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Улицу 5-й Армии в Иркутске приводят в порядок. А вернее – дорожное полотно. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартовал в Приангарье в 2019 году. Он призван снизить аварийность на проблемных участках.

Проезд будет перекрыт с 22 августа по 5 сентября на участке от ул. Карла Маркса до Чкалова.

- Работы будут проводиться в круглосуточном режиме, - уточнили в администрации города Иркутска.

Объехать перекрытую дорогу можно по параллельной улице Степана Разина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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