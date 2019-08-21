"Игра Престолов" в Улан-Удэ: квест для мам с колясками пройдет в городе

СЕГОДНЯ 04:53 2019-08-21T04:53:15+03:00

Эта игра, уже третья по счету, пройдет в Этнографическом музее по мотивам "Игры престолов"

Изменить размер текста: A A

Многие молодые мамы жалуются, что в декрете им слишком скучно, и каждый день похож на предыдущий. А вот родительницы в Улан-Удэ придумали, как разнообразить декретные будни. Сначала они создали группу в Вайбере, которая со временем выросла в настоящую общественную организацию. Одна из инициатив участниц чата - забег с колясками, который проводится в форме квеста. Молодые мамы вместе со своими малышами проходят станции, отвечают на вопросы, выполняют задания - и определяют победителей.

Очередной такой квест, уже третий по счету, состоится 28 августа в Этнографическом музее Улан-Удэ. Общей темой мероприятия на этот раз стал популярный сериал "Игра Престолов". Именно ему будут посвящены задания квеста, а также костюмы самих мам и "экипировка" детских колясок.

Уже известно, что в забеге примут участие 15 команд, в каждой - по 5 мамочек и их дети. Регистрация на квест продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU