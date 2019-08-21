Житель Бурятии отдал детям дом, чтобы погасить долг по алиментам

СЕГОДНЯ 06:16 2019-08-21T06:16:12+03:00

В новой семье у мужчины родился еще один ребенок, но отец так и не устроился на официальную работу

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"С глаз долой - из сердца вон" - после развода многие мужчины живут именно по такому принципу, даже не вспоминая о своих родных детях. Так поступил и 42-летний житель Улан-Удэ. Уйдя из семьи, он оставил бывшей супруге пятерых ребятишек, помогать которым финансово даже не собирался. А вскоре он сошелся с другой женщиной, у которой уже были двое детей от первого брака, у пары родилась совместная дочь, ей сейчас уже два года. За все это время нерадивый отец платил детям "алименты" только два раза по тысяче рублей, да и эти деньги ему давала новая сожительница. Более того, общаться со своими отпрысками, младшему из которых всего 3 года, а старшему - 10 лет, улан-удэнец также не стремился, и даже ни разу не поздравил никого из ребятишек с днем рождения.

Когда долг превысил 290 тысяч рублей, мужчине пришлось предстать перед судом. И там законный представитель детей заявила, что долг полностью погашен, и никаких претензий к "бывшему" отцу семья не имеет.

- На вопрос суда, каким образом мог погасить долг нигде не работающий мужчина, представитель ответила, что он отдал дом детям - в счёт погашения долга. Судом дело прекращено в связи с примирением сторон, - рассказала помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Арюна Цыренжапова.

ИСТОЧНИК KP.RU