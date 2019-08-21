2019-08-21T07:12:36+03:00
Общество

В Бодайбо директор фирмы оплатил долг 800 тысяч, чтобы не лишиться... металлолома

Организация несколько лет не платила за услуги ЖКХ, аренду и налоги
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
Поделиться:
В Бодайбо директор фирмы оплатил долг 800 тысяч, чтобы не лишиться... металлолома.В Бодайбо директор фирмы оплатил долг 800 тысяч, чтобы не лишиться... металлолома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Правду говорят, что у каждого свои ценности. К примеру, в Бодайбо директор фирмы, принимающей цветной и черный металл, много лет не считал нужным платить за услуги ЖКХ и аренду земли, на которой расположено его предприятие. Да и налоги со своей деятельности тоже решил не платить. В итоге общая сумма долга достигла 800 тысяч рублей, и в дело вмешались судебные приставы.

- В добровольном порядке оплатить задолженность неплательщик не спешил. В связи с чем, в рамках возбужденного исполнительного производства судебными приставами осуществлен выезд по месту нахождения организации с целью составления акта описи и ареста металлолома, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Чтобы не лишиться всего имущества и будущей прибыли, директор фирмы сразу же нашел нужную сумму и оплатил все долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортсменка из Иркутской области завоевала серебро на международном турнире по боксу
Почти все школы Иркутска готовы к началу нового учебного года
В Иркутской области мужчина отсидит за решеткой сразу за три статьи
В Чунском районе пожилого мужчину сбил поезд
Житель Бурятии отдал детям дом, чтобы погасить долг по алиментам
Почти миллион рублей за выезд в Киргизию заплатили жители Бурятии
"Игра Престолов" в Улан-Удэ: квест для мам с колясками пройдет в городе
Улицу 5-й Армии в Иркутске закроют до 5 сентября
В Бурятии уже два года ищут пропавшую без вести студентку
Поджег детскую коляску: на 12 лет в колонию отправится житель Бодайбо
Украли вывеску: трое нетрезвых парней посягнули на логотип автосалона в Иркутске
Пытался сжечь заживо: под суд пойдет житель Иркутска, по вине которого погибла пенсионерка
Поддельные шкатулки фирмы "Луи Виттон" конфисковали в Иркутске
Вопросы подготовки к отопительному сезону в Иркутской области – одни из первостепенных
Губернатор Сергей Левченко предложил снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения