В Бодайбо директор фирмы оплатил долг 800 тысяч, чтобы не лишиться... металлолома

СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-21T07:12:36+03:00

Организация несколько лет не платила за услуги ЖКХ, аренду и налоги

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Правду говорят, что у каждого свои ценности. К примеру, в Бодайбо директор фирмы, принимающей цветной и черный металл, много лет не считал нужным платить за услуги ЖКХ и аренду земли, на которой расположено его предприятие. Да и налоги со своей деятельности тоже решил не платить. В итоге общая сумма долга достигла 800 тысяч рублей, и в дело вмешались судебные приставы.

- В добровольном порядке оплатить задолженность неплательщик не спешил. В связи с чем, в рамках возбужденного исполнительного производства судебными приставами осуществлен выезд по месту нахождения организации с целью составления акта описи и ареста металлолома, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Чтобы не лишиться всего имущества и будущей прибыли, директор фирмы сразу же нашел нужную сумму и оплатил все долги.

ИСТОЧНИК KP.RU