2019-08-21T07:20:47+03:00
Происшествия

В Иркутской области мужчина отсидит за решеткой сразу за три статьи

Убийство, угроза убийством и умышленное причинение вреда – за это мужчине дадут до 15 лет лишения свободы
Алла КАКОУРОВА
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В Иркутской области мужчина отсидит за решеткой сразу за три статьиВ Иркутской области мужчина отсидит за решеткой сразу за три статьиФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя села Шараты Нукутского района. Ему предъявлено обвинение сразу по трем статьям – за убийство, угрозу убийством и умышленное причинения легкого вреда здоровью.

- Вечером 8 марта в один из домов позвали гостя для празднования праздника. Все выпивали, – сообщают в пресс-службе Следственного комитета России по Иркутской области. - В какой-то момент мужчина приревновал свою жену к товарищу и чтобы устранить соперника - избил его, но на этом не остановился.

Мужчина взял в руки топор и ударил 23-летнего парня по голове несколько раз. Молодой человек после серии ударов скончался на месте. Этого убийце показалось мало и он начал угрожать своей 34-летней жене, что и ее он тоже убьет. После угроз мужчина приступил к действиям и начал бить ее этим же топором. К счастью, женщина осталась жива.

Полиция собрала против мужчины все доказательства и уголовное дело направили в суд, что рассмотрения по существу и решению дальнейшей судьбы убийцы. По закону мужчине светит до 15 лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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