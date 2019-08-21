2019-08-21T09:05:15+03:00
Спорт

Спортсменка из Иркутской области завоевала серебро на международном турнире по боксу

Сначала выиграла у спортсменки из Индии, потом вырвала победу у соперницы из Узбекистана
Алла КАКОУРОВА
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Спортсменка из Иркутской области завоевала серебро на международном турнире по боксу. Фото: Министерство спорта Иркутской областиСпортсменка из Иркутской области завоевала серебро на международном турнире по боксу. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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Наша землячка Алена Тремасова из Усть-Илимского района заняла второе место на международном чемпионате по боксу. Соревнования проходили в Сербии с 14 по 18 августа. Чемпионат собрал 176 спортсменов из 20 стран мира. Об этом сообщает ИА Байкал Инфо, со ссылкой на пресс-службу министерства спорта по Иркутской области.

- Боксерша выступила в категории весом до 48 килограммов и провела три боя, сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - В первом бою она вырвала победу у соперницы из Индии, во втором оказалась сильнее участницы из Узбекистана. А вот выиграть в финале нашей спортсменке не удалось - она уступила своей сопернице из Индии.

По итогам чемпионата сборная России по боксу среди девушек заняла первое общекомандное место. Напомним, что в июне этого года Алёна Тремасова также выиграла первенство Европы по боксу среди девушек 15-16 лет в Румынии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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