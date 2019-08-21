2019-08-21T13:18:03+03:00
Происшествия

В Иркутске задержан рецидивист, сорвавший с шеи мальчика серебряную цепочку

39-летний местный житель арестован, его ждет очередной суд
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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В Иркутске задержан рецидивист, сорвавший с шеи мальчика серебряную цепочкуВ Иркутске задержан рецидивист, сорвавший с шеи мальчика серебряную цепочкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне в правоохранительные органы обратился пожилой иркутянин, который рассказал полицейским, что неизвестный мужчина ограбил его 12-летнего внука. Выяснилось, что подросток с друзьями проводил время на озере недалеко от садоводства "6-я Пятилетка". В какой-то момент к ним подошел незнакомый мужчина, завязался разговор... Когда мальчик вдруг отвлекся, злоумышленник сорвал с его шеи серебряную цепочку, прихватил лежавший на одежде телефон и убежал.

- Далеко уйти грабителю не удалось, вскоре он был задержан сотрудниками полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - 39-летний мужчина ранее уже был судим за кражу. Свою вину в ограблении подростка подозреваемый также отрицать не стал.

В отношении задержанного избрана мера пресечения – арест, в настоящий момент он помещен в следственный изолятор. Правоохранительными органами возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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