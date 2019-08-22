Движение транспорта по улице Муравьева в Иркутске будет ограничено

СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-22T08:43:06+03:00

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Если у вас есть автомобиль и вы проживаете в Ленинском районе Иркутска, о обратите внимание на это сообщение! С 22 августа участок одной из дорог в Иркутске-2 будет перекрыт, сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу городской администрации. ограничение коснется отрезка улицы Муравьева на пересечении с улицами Красный Путь и Почтамтская. дорожные работники уже установили там соответствующие запрещающие знаки.

- Ограничение движения на улице Муравьева связано с проведением аварийных ремонтных работ на участке тепловых сетей, которые находятся под дорогой, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Проезд по перекрытому участку будет открыт уже через несколько дней. Уже 24 августа автомобилисты смогут беспрепятственно пересечь улицу Муравьева. Ну а пока мы призываем иркутских водителей планировать свой маршрут заранее и по возможности избегать дорог, движение по которым временно ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU