2019-08-22T08:43:06+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Муравьева в Иркутске будет ограничено

Это связано с ремонтными работами на тепловых сетях
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Движение транспорта по улице Муравьева в Иркутске будет ограниченоДвижение транспорта по улице Муравьева в Иркутске будет ограниченоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Если у вас есть автомобиль и вы проживаете в Ленинском районе Иркутска, о обратите внимание на это сообщение! С 22 августа участок одной из дорог в Иркутске-2 будет перекрыт, сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу городской администрации. ограничение коснется отрезка улицы Муравьева на пересечении с улицами Красный Путь и Почтамтская. дорожные работники уже установили там соответствующие запрещающие знаки.

- Ограничение движения на улице Муравьева связано с проведением аварийных ремонтных работ на участке тепловых сетей, которые находятся под дорогой, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Проезд по перекрытому участку будет открыт уже через несколько дней. Уже 24 августа автомобилисты смогут беспрепятственно пересечь улицу Муравьева. Ну а пока мы призываем иркутских водителей планировать свой маршрут заранее и по возможности избегать дорог, движение по которым временно ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники Братска представят свой проект на Международном салоне «Макс-2019»
В торговом центре в Иркутске поймали мужчину с двумя пакетами наркотиков
В Иркутске задержали водителя, который насмерть сбил велосипедиста
Фестиваль бразильской культуры пройдет в Иркутске в сентябре
Полицейские в Иркутской области задержали мужчину, совершившего двойное убийство
Автомобилист из Иркутской области прятал наркотики в нише для запасного колеса
Судебные приставы наказали компанию из Бодайбо за неуплату долгов
Сергей Левченко: Жилье получат все пострадавшие от паводка в Иркутской области
В Иркутске задержан рецидивист, сорвавший с шеи мальчика серебряную цепочку
Нарубили деревьев на 66 миллионов: черных лесорубов задержали в Иркутской области
Спортсменка из Иркутской области завоевала серебро на международном турнире по боксу
Почти все школы Иркутска готовы к началу нового учебного года
В Иркутской области мужчина отсидит за решеткой сразу за три статьи
В Бодайбо директор фирмы оплатил долг 800 тысяч, чтобы не лишиться... металлолома
В Чунском районе пожилого мужчину сбил поезд
Житель Бурятии отдал детям дом, чтобы погасить долг по алиментам
Почти миллион рублей за выезд в Киргизию заплатили жители Бурятии
"Игра Престолов" в Улан-Удэ: квест для мам с колясками пройдет в городе
Улицу 5-й Армии в Иркутске закроют до 5 сентября
В Бурятии уже два года ищут пропавшую без вести студентку
Поджег детскую коляску: на 12 лет в колонию отправится житель Бодайбо
Украли вывеску: трое нетрезвых парней посягнули на логотип автосалона в Иркутске
Пытался сжечь заживо: под суд пойдет житель Иркутска, по вине которого погибла пенсионерка
Поддельные шкатулки фирмы "Луи Виттон" конфисковали в Иркутске
Вопросы подготовки к отопительному сезону в Иркутской области – одни из первостепенных
Губернатор Сергей Левченко предложил снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения