Полицейские в Иркутской области задержали мужчину, совершившего двойное убийство

СЕГОДНЯ 06:25 2019-08-22T08:08:10+03:00

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В Шелеховском районе полицейским удалось вычислить мужчину, который в начале августа совершил двойное убийство, сообщает ИА "Байкал 24". Трагедия произошла в одном из садоводств неподалеку от Шелехова. Полицейские приехали на место преступления после звонка местных жителей. Они нашли в окрестностях поселка тело мужчины, а когда начали обследовать близлежащий лес, обнаружили там еще и убитую женщину. На ее теле были следы насильственной смерти.

- Полицейские тут же начали поиск подозреваемого и в конце концов вышли на его след, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Предполагаемым убийцей оказался 35-летний местный житель, который ранее уже был судим за разбой.

Оперативники выяснили, что дача, на которой произошло двойное убийство, принадлежит самому преступнику. В тот злополучный вечер он распивал спиртные напитки вместе с двумя своими знакомыми. Позже между ними возник конфликт, в результате которого хозяин домика схватился за оружие и убил обоих собутыльников. За это ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Полицейские продолжают расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU