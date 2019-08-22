Фестиваль бразильской культуры пройдет в Иркутске в сентябре

СЕГОДНЯ 06:53 2019-08-22T08:10:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале сентября в Иркутск заглянет настоящая бразильская жара. А все потому, что с 6 по 7 сентября в нашем городе состоится фестиваль "дни Бразилии в Иркутске 2019: культура, музыка, танец", сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Если вы хотите приобщиться к культуре этой южной страны, то обводите два этих дня в своем календаре!

- Мероприятие пройдет на концертной площадке острова "Юность", - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Программа фестиваля бразильской культуры обещает быть очень разнообразной - это будет настоящий карнавал в центре города. Гостей праздника ждут барабанное и лазерное шоу, показательные выступления спортсменов, а также мастер-классы по национальным бразильским боевым искусствам - капоэйре и джиу-джитсу. Помимо этого иркутян ждут выступления танцевальных коллективов, а также различные конкурсы с приятными призами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU