В торговом центре в Иркутске поймали мужчину с двумя пакетами наркотиков

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-22T08:40:44+03:00

Он вел себя неадекватно и грубо обращался с работниками магазина

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Сегодня утром в одном из торговых центров Иркутска сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ходил по магазинам в состоянии наркотического опьянения, - сообщает ИА "Байкал 24" со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Иркутской области.

- Сотрудников УВО вызвали работники магазина с помощью тревожной кнопки, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. - они рассказали, что мужчина ведет себя неадекватно, прячется от людей и грубо обращается с персоналом торгового центра.

Росгвардейцы поймали дебошира и отвезли в ближайший отдел полиции. Там его обыскали и нашли два свертка с запрещенными веществами. Полицейские отправили содержимое пакетов на экспертизу. Если специалисты подтвердят его наркотическую природу, то помимо уголовного наказания за употребление наркотиков, на 34-летнему мужчину могут завести дело за хранение и продажу запрещенных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU