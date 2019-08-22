В торговом центре в Иркутске поймали мужчину с двумя пакетами наркотиков
Сегодня утром в одном из торговых центров Иркутска сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ходил по магазинам в состоянии наркотического опьянения, - сообщает ИА "Байкал 24" со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Иркутской области.
- Сотрудников УВО вызвали работники магазина с помощью тревожной кнопки, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. - они рассказали, что мужчина ведет себя неадекватно, прячется от людей и грубо обращается с персоналом торгового центра.
Росгвардейцы поймали дебошира и отвезли в ближайший отдел полиции. Там его обыскали и нашли два свертка с запрещенными веществами. Полицейские отправили содержимое пакетов на экспертизу. Если специалисты подтвердят его наркотическую природу, то помимо уголовного наказания за употребление наркотиков, на 34-летнему мужчину могут завести дело за хранение и продажу запрещенных препаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU