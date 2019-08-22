В Иркутской области инвалиды получили инновационные протезы с выходом в интернет
В Иркутской области трем людям с высокотехнологичными протезами конечностей установили в них специальные чипы с выходом в Интернет, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
- Эти чипы дадут людям с ограниченными возможностями ряд преимуществ, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Например,он будет измерять длительность ношения протеза и частоту его активного использования, и подаст специальный сигнал, когда искусственная конечность начнет изнашиваться и ее необходимо будет заменить.
Также инновационный чип даст возможность людям с ограниченными возможностями связываться со своим врачом через личный кабинет. В будущем такие высокотехнологичные протезы смогут получить еще больше жителей нашего региона, которые тем самым обретут новое качество жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU