Ушел на солнечные ванны: из здания иркутской зоогалереи сбежал баклан

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-22T11:42:45+03:00

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Иркутской зоогалерее не удалось переехать на новое место без приключений. Пока биологи собирали вещи, они не заметили, как из зоопарка неожиданно сбежал баклан. Когда рабочие начали выносить мебель из кухни и грузить ее в машину, птица по кличке Пеликан воспользовалась суматохой и выбежала из заточения. У баклана не было собственного вольера, птица как раз жила в пищеблоке, и решила покинуть свое "гнездо", чтобы немного подышать свежим воздухом.

- Далеко беглец уйти не смог, так как он пока не умеет летать, рассказывает Людмила Ивушкина, - да он и не собирался. Сотрудники зоогалереи быстро обнаружили Пеликана на ближайшей куче песка - он стоял, расправив крылья, и принимал солнечные ванны.

Видимо, баклан решил, что песчаные кучи очень напоминают берега Байкала, где он когда-то жил, и поэтому решил не уходить далеко и насладиться видом. Сейчас он уже вновь вернулся к себе в домик и вместе с другими жителями зоогалереи с нетерпением ждет переезда на новое место.

ИСТОЧНИК KP.RU