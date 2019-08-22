Ушел на солнечные ванны: из здания иркутской зоогалереи сбежал баклан
Иркутской зоогалерее не удалось переехать на новое место без приключений. Пока биологи собирали вещи, они не заметили, как из зоопарка неожиданно сбежал баклан. Когда рабочие начали выносить мебель из кухни и грузить ее в машину, птица по кличке Пеликан воспользовалась суматохой и выбежала из заточения. У баклана не было собственного вольера, птица как раз жила в пищеблоке, и решила покинуть свое "гнездо", чтобы немного подышать свежим воздухом.
- Далеко беглец уйти не смог, так как он пока не умеет летать, рассказывает Людмила Ивушкина, - да он и не собирался. Сотрудники зоогалереи быстро обнаружили Пеликана на ближайшей куче песка - он стоял, расправив крылья, и принимал солнечные ванны.
Видимо, баклан решил, что песчаные кучи очень напоминают берега Байкала, где он когда-то жил, и поэтому решил не уходить далеко и насладиться видом. Сейчас он уже вновь вернулся к себе в домик и вместе с другими жителями зоогалереи с нетерпением ждет переезда на новое место.
ИСТОЧНИК KP.RU