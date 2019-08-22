2019-08-22T11:50:13+03:00
Происшествия

В Железногорске-Илимском три малолетних брата ушли гулять и потерялись

Мать оставила детей без присмотра, а искать их пришлось полицейским
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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В Железногорске-Илимском три малолетних брата ушли гулять и потерялисьВ Железногорске-Илимском три малолетних брата ушли гулять и потерялисьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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21 августа около 16:30 в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеилимскому району обратилась взволнованная местная жительница. Она рассказала полицейским, что около двух часов дня трое ее детей - восьми, пяти и двух лет - ушли из дома погулять, и теперь родители не могут их нигде найти. Пропажа ребенка - это всегда ЧП, а уж стразу троих малышей... Весь личный состав отдела полиции был незамедлительно поднят по тревоге.

- В общей сложности в розыске участвовало двадцать сотрудников органов внутренних дел. Полицейские провели обследование всех близлежащих дворов, подъездов, колодцев и подсобных помещений. Расширив зону поиска, уже через час стражи порядка обнаружили мальчиков в нескольких кварталах от дома и передали родителям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Братья рассказали полицейским, что просто решили поиграть в другом дворе, и ушли, не спросив разрешения. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с семьей профилактическую беседу и рассказали матери, почему нельзя отпускать таких маленьких детей на улицу одних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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