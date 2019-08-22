2019-08-22T12:17:03+03:00
Происшествия

Ангарчанин проведет два года в колонии за ДТП и нападение на полицейского в новогоднюю ночь

Сев пьяным за руль, молодой человек попал в аварию, а затем ударил сотрудника полиции, прибывшего на место ДТП
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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Ангарчанин проведет два года в колонии ДТП и нападение на полицейского в новогоднюю ночьАнгарчанин проведет два года в колонии ДТП и нападение на полицейского в новогоднюю ночьФото: Андрей КОПАЛОВ
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Под конец лета Ангарский городской суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, который "с огоньком" отметил зимние праздники. В новогоднюю ночь молодой человек

изрядно выпил и вместе с друзьями решил отправиться в гости на собственном автомобиле "Тойота Марк 2". Но скользкая дорога и алкоголь сыграли с ним злую шутку - не справившись с управлением, водитель "Марка" врезался в "Тойоту Аллион".

И вот тут-то мужчина по-настоящему испугался, ведь в прошлом году уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Ему ни пришло в голову ничего лучше, чем покинуть место ДТП. Но из-за повреждения переднего колеса далеко уехать молодому человеку не удалось, он был вынужден остановиться неподалеку от места происшествия. Но и на этом история не закончилась. Вскоре к месту событий подъехали сотрудники ОВО и ДПС, а с ними и водитель пострадавшей от толкновения "Тойоты Аллион".

- Когда сотрудник ДПС попросил мужчину пройти в служебный автомобиль, тот стал сопротивляться и выражаться нецензурной бранью. В ходе разговора злоумышленник нанес представителю правоохранительных органов удар по голове, - сообщает пресс-служба Ангарского суда.

Действия дебошира были зафиксированы видеорегистратором, так что суду вполне хватило доказательной базы. Да и в ходе разбирательства подсудимый вел себя так, что суд решил - исправление возможно только при реальном отбывании наказания. Приговором Ангарского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Следующие два года горе-водитель проведет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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