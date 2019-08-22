2019-08-22T14:47:17+03:00
Происшествия

На севере Иркутской области мужчину поймали пьяным за рулем в десятый раз

Возбуждено уголовное дело
Вера ХАБИБУЛИНА
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На севере Иркутской области мужчину поймали пьяным за рулем в десятый раз.На севере Иркутской области мужчину поймали пьяным за рулем в десятый раз.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне сотрудники ГИБДД, патрулировавшие поселок Магистральный на севере Иркутской области, остановили водителя мопеда. Автоинспекторам показалось, что мужчина вел себя странно, поэтому было решено проверить его с помощью алкотестера. Как и предполагалось, водитель оказался нетрезвым.

-В ходе дальнейшей проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что в сентябре 2018 года по решению суда за повторное вождение в пьяном виде он был лишен водительских прав на 2 года и получил условный срок 10 месяцев с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Однако он нарушил ограничения и снова сел за руль.

Также стало известно, что это не первый и даже не пятый подобный инцидент. Сотрудники ГИБДД узнали, что в период с 2000 года, 46-летний местный житель был пойман за пьяную езду 9 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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