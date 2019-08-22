Турнир "Русские богатыри Байкала" состоится в Иркутске в ближайшие выходные

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-22T14:52:29+03:00

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В эту субботу, 24 августа, на площади у Дворца спорта "Труд" состоится региональный турнир по национальным видам спорта "Русские богатыри Байкала". В соревнованиях примут участие более 260 спортсменов из Иркутска, Шелехова и Усолья-Сибирского, а также из Осинского, Тулунского, Черемховского и Иркутского районов.

- Турнир пройдет в рамках II фестиваля русской культуры, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

В программу соревнований включены такие спортивные дисциплины, как подъем гири, мини-лапта, самбо, перетягивание каната и русский жим. Все они являются родными для российских спортсменов, ведь с их помощью наши богатыри мерились силами с давних времен. Итоги соревнований будут подводиться как в командном, так и в личном зачетах. обязательно приходите посмотреть на этот интересный турнир и поддержать сибирских богатырей!

ИСТОЧНИК KP.RU