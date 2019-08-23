Молодая братчанка отсидит 4 года и 4 месяца за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 05:15 2019-08-23T05:15:11+03:00

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На днях Падунский суд города Братска вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней братчанки, сбывавшей наркотики синтетического происхождения. Женщина-наркодилер была задержана в апреле этого года с помощью «проверочной закупки». Чтобы получить неопровержимые доказательства причастности подозреваемой к наркобизнесу, сотрудник правоохранительных органов оплатил «товар» переводом с банковской карты, после чего получил от нее пакетик с наркотическим веществом.

- В дальнейшем по месту жительства подозреваемой в ходе обыска было обнаружено и изъято наркотическое средство в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Следственным управлением МУ МВД России «Братское» было возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Сыщики провели необходимые экспертизы, допросили свидетелей и очевидцев, да и сама подозреваемая свою вину отрицать не стала.

В итоге суд вынес девушке обвинительный приговор, назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU