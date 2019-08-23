2019-08-23T06:18:26+03:00
Происшествия

В Улан-Удэ возле АЗС нашли противотанковую мину

Взрывотехники изъяли боеприпас, оказавшийся учебным, для утилизации на специальном полигоне
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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В Улан-Удэ возле АЗС нашли противотанковую мину.В Улан-Удэ возле АЗС нашли противотанковую мину.
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Накануне, 22 августа,в улан-удэнском микрорайоне Загорск случайный прохожий обнаружил в канаве подозрительный предмет, напоминающий противотанковую мину. Мужчина мигом оценил ситуацию - рядом АЗС и жилые дома - и тут же сообщил в полицию об опасной находке.

На место происшествия экстренно прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.

- По результатам осмотра было установлено, что это учебная противотанковая мина со следами коррозии, не содержащая взрывчатых веществ, поэтому для жителей близлежащих домов никакой опасности не представляющая, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Несмотря на то, что этот боеприпас оказался учебным, его "оформили" по всем правилам - специалисты-взрывотехники изъяли мину для дальнейшей утилизации на специальном полигоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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