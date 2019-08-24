2019-08-24T05:07:52+03:00
Общество

Погода в Иркутске 24 августа: будет гроза и дождь

В регион вновь пришел дождливый циклон
Мария ОСИПОВА
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Погода в Иркутске 24 августа: будет гроза и дождьПогода в Иркутске 24 августа: будет гроза и дождьФото: Влад КОМЯКОВ
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Солнечная и вполне себе летняя погода, которая радовала иркутян два последних дня, к выходным закончилась. Сегодня, 24 августа, в Иркутске будет пасмурно, небо затянуто тучами. Синоптики даже прогнозируют грозу и небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, временами возможны порывы до 14 м/с. Температура днем совсем уже не летняя – всего около +18 градусов.

- По Иркутской области также неблагоприятный прогноз, - сообщают синоптики ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – В субботу, 24 августа, практически по всей территории региона ожидаются дожди и грозы, местами осадки будут небольшими и умеренными, в отдельных районах области пройдут сильные ливни.

А в западных районах и в горах Восточного Саяна ожидаются очень сильные дожди, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Столбики термометров покажут днем +18...+23 градуса. Однако, если солнце закроют тучи, выше +10...+15 градусов ждать не приходиться.

Только северным районам Иркутской области, где только-только потушили лесные пожары, вновь не повезет - при малооблачной погоде столбики термометров поднимутся там до +29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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