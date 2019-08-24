Воровала у пенсионеров: в Иркутске за присвоение пенсий осудили соцработницу

СЕГОДНЯ 05:52 2019-08-24T05:52:07+03:00

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На скамье подсудимых Ленинского районного суда г. Иркутска оказалась 58-летняя местная жительница. Иркутянка трудилась соцработником в доме престарелых и инвалидов. В силу своих трудовых обязанностей женщина получала для части клиентов дома-интерната для престарелых и инвалидов 25 процентов от суммы установленной им пенсии.

- На полученные деньги подсудимая должна была покупать лекарства для своих подопечных. Однако вместо этого женщина потратила чужие пенсии по своему усмотрению, на свои личные нужды, - пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда г. Иркутска.

Суд признал иркутянку виновной в присвоении и растрате чужих денег. Приговором Ленинского районного суда г. Иркутска женщине назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, а также приемом, учетом, распределением и расходованием денежных средств третьих лиц на срок три года. Кроме того, суд взыскал с подсудимой в пользу обманутых ею пожилых людей незаконно полученную денежную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU