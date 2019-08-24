Украл сумку и спрятался в соседнем дворе: в Иркутске задержали подозреваемого в краже

СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-24T08:06:59+03:00

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В Иркутске полицейские с поличным задержали подозреваемого в краже. Злоумышленник украл сумку с ценными вещами из машины иркутянина.

- В полицию позвонил 24-летний молодой человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он сообщил, что из его автомобиля кто-то украл кожаную сумку с документами. В ней также находился кошелек с банковскими картами и наличными деньгами. По словам потерпевшего, неизвестный проник в автомобиль через заднее окно, разбив стекло.

Через некоторое время полицейские вышли на след воришки – он прятался во дворе соседнего дома, всего в 500 метрах от места преступления. Горе-вора задержали и препроводили в ближайший отдел полиции. Задержанным оказался ровесник потерпевшего - 24-летний житель областного центра, ранее судимый за грабеж.

- Молодой человек не стал отпираться и признался в содеянном, - продолжают в полиции. – В настоящее время полиция проверяет его на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний.

По факту кражи следователем возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU