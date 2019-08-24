2019-08-24T10:05:05+03:00
Происшествия

Бдительная иркутянка спасла соседей от квартирной кражи

Вор влез к ним через окно
Мария ОСИПОВА
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Бдительная иркутянка спасла соседей от квартирной кражиБдительная иркутянка спасла соседей от квартирной кражиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- Алло! Тут в соседскую квартиру кто-то залез через окно. Приезжайте срочно! – позвонила в полицию Иркутска днем 22 августа взволнованная жительница Ленинского района города. Женщина увидела, как неизвестный разбил окно на первом этаже в квартире, где живет ее соседка. Бдительная иркутянка тут же сообщила о нежелательном визитере в правоохранительные органы.

По указанному ею адресу незамедлительно выехал экипаж полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска с поличным задержали квартирного вора. Неожиданный приезд полицейских застал его врасплох – он еще не успел вынести из жилища ценные вещи и тем более скрыться с места преступления.

Оперативники уже установили личность подозреваемого – им оказался 27-летний местный житель, который, по информации полиции, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По факту квартирной кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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