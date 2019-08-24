Эксплуатацию прогулочного теплохода запретили на Байкале

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-24T14:50:09+03:00

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Байкало-Ангарская транспортная прокуратура по решению суда запретила эксплуатацию туристического прогулочного теплохода «Валерия» на Байкале. Еще летом 2018 года во время проверки прокуроры выяснили, что на теплоходе отсутствуют документы, подтверждающие годное техническое состояние судна, а именно: свидетельство страховой ответственности и материалы технического освидетельствования.

Тогда прокуратура вынесла в адрес предпринимателя – владельца судна представление об устранении нарушений. Однако бизнесмен не торопился это представление исполнять, за что и был привлечен к административной ответственности – предпринимателя оштрафовали.

- По результатам повторной проверки установлено, что судно продолжает эксплуатироваться с нарушениями законодательства, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. – Прокурор вынужден был обратиться в суд.

По информации ведомства, Иркутский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Однако предприниматель не собирался просто так сдаваться и подал апелляционную жалобу. Впрочем, это ему не помогло. Суд апелляционной инстанции признал требования прокуратуры законными и оставил решение без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU