В Иркутске мошенники обманули женщину, пытавшуюся купить авиабилеты

СЕГОДНЯ 07:33 2019-08-25T07:33:45+03:00

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Мошенники поджидают доверчивых граждан буквально на каждом шагу. Очередной случай обмана произошел на днях в Иркутске. Женщина хотела приобрести недорогие авиабилеты, чтобы свозить свою дочь в Лондон. Знакомая подсказала ей, что в соцсетях есть группа, в которой продают билеты с большой скидкой. Радостная иркутянка нашла ее и рассказала администратору группы, какие авиабилеты хочет купить, не подозревая, что имеет дело с мошенниками.

- В ходе переписки лжепродавец рассказал женщине, как перевести деньги и получить заветные билеты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ничего не подозревавшая иркутянка перевела ему около 50 тысяч рублей, но электронные авиабилеты ей так и не пришли.

На следующий день мошенник снова вышел на связь и сообщил, что билеты готовы - нужно лишь доплатить дополнительно 4 тысячи рублей. Возмущенная иркутянка поняла, что ее обманывают и потребовала свои деньги назад, но администратор группы перестал выходить на связь. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность афериста.

ИСТОЧНИК KP.RU