В Ангарске полицейские задержали женщину, торговавшую наркотиками

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-25T08:26:32+03:00

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На днях в Ангарске сотрудники полиции арестовали женщину, которая занималась распространением запрещенных веществ. 50-летняя местная жительница ранее уже была судима за продажу наркотиков - в 2017 году ей назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы, но суд принял решение дать женщине отсрочку, поскольку ее ребенку еще не исполнилось 14 лет.

- Полицейские выяснили, что женщина занималась продажей запрещенных препаратов в своем городе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - при обыске в ее квартире они обнаружили сверток с наркотиками, а также сотовый телефон и сим-карты, с помощью которых она связывалась с потенциальными покупателями.

Позже оперативники также задержали сообщника наркосбытчитцы, который работал в такси и мог заниматься доставкой запрещенных веществ. Теперь за распространение наркотических препаратов им обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU