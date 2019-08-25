2019-08-25T10:33:46+03:00
Общество

С 28 августа движение по улице Софьи Перовской в Иркутске будет ограничено

Это связано с аварийными работами на водопроводных сетях
Анна ПОПОВА
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С 28 августа движение по улице Софьи Перовской в Иркутске будет ограниченоС 28 августа движение по улице Софьи Перовской в Иркутске будет ограниченоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! Уже на следующей неделе движение транспорта на одной из дорог Иркутска будет ограничено. Речь идет об участке улицы Софьи Перовской в районе дома №19. Проезд по ней будет ограничен частично: у водителей будет возможность объехать перекрытый отрезок дороги. Знаки, предупреждающие о ремонте улицы, появятся на улице уже 28 августа, а 11 сентября автомобилисты уже смогут свободно проехать по дороге.

- Ограничение движения на улице Софьи Перовской в Иркутске связано с тем, что там будут проводиться аварийные ремонтные работы на водопроводных сетях, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мы призываем автомобилистов заранее планировать свой маршрут и по возможности избегать перекрытых участков дороги, чтобы не попасть в возможную пробку и не потерять драгоценное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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